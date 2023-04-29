В Умани продолжается разбор завалов многоэтажки после ракетного удара РФ: в доме снова вспыхнул пожар. Фото и видео

В Умани в Черкасской области продолжается разбор завалов многоэтажки, разрушенной российской ракетой накануне, 28 апреля. Утром 29 апреля там снова вспыхнул пожар, огонь раздул ветер.

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Об этом сообщает "Общественное Черкассы". Более сотни спасателей продолжают искать людей под завалами дома.

"В Умани, во время разбора завалов разрушенной многоэтажки, снова вспыхнул пожар. Как объяснили спасатели, его раздуло ветром. Там работают в усиленном режиме", – рассказали журналисты издания.

По данным "Общественного", пожар вспыхнул около 8:30 утра.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 6 часов утра 29 апреля известно о по меньшей мере 23 погибших, среди которых четверо детей. Ранения и травмы получили 18 уманцев. Еще 17 жителей разрушенного дома удалось спасти.

"Психологами ГСЧС предоставлена помощь 115 гражданам. Вывезено 247 куб.м. строительных остатков. В настоящее время проводится разбор конструкций и поиски возможных погибших и пострадавших. На месте происшествия от ГСЧС работают 27 единиц техники и 106 человек личного состава", – отметили в ГСЧС.

Напомним, утром 28 апреля в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушившую целый подъезд, в котором было 46 квартир. В разрушенном подъезде проживало 109 человек.

Также повреждения получили около десяти многоквартирных домов рядом с разрушенной многоэтажкой.

Кроме того российские ракеты были направлены на Днепр, там в результате вражеского удара погибли женщина и двухлетний ребенок.

От обломков российских ракет пострадала также многоэтажка в Украинке в Киевской области: ранен ребенок.

После очередного теракта в России было сделано циничное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре, в результате которых погибли дети. В минобороны государства-агрессора разместили фотографию с запуском ракет и надписью "Все цели поражены".