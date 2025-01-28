В условиях ночной видимости и густого тумана: пограничники показали, как сбили 'Шахед' в Одесской области. Видео

Украинским пограничникам удалось приземлить вражеский беспилотник "Шахед" в Одесской области, который страна-террорист Россия запустила во время очередной атаки по Украине. Работать нашим защитникам пришлось ночью при плохой видимости.

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Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины 28 января. На кадрах видно, как наши защитники сбили БПЛА противника, прежде чем он успел куда-то попасть.

"Пограничники Одесского отряда уничтожили дрон-камикадзе Shahed, атаковавший гражданскую инфраструктуру. В условиях ночной видимости и густого тумана угрозу ликвидировали еще в воздухе", – говорится в сообщении.

Оккупанты не прекращают осуществлять атаки по Украине, направляя вражеские дроны по гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Напомним, 11 января появилось видео, на котором бойцам 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" с помощью FPV-дрона удалось сбить очередной вражеский беспилотник ZALA. Это третий по счету БПЛА россиян, который сумели приземлить наши защитники вблизи Курахово. Такие дроны оккупанты массово применяют в разведывательных целях.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины в ночь на 26 января отбили очередную дроновую атаку со стороны России на мирные украинские регионы, которая продолжалась с вечера минувших суток. Они приземлили 50 беспилотников в восьми областях. Всего страна-террорист запустила 72 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

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