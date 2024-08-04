В УЗ уточнили время задержек поездов из-за ракетного удара РФ по Полтавщине: некоторые застряли более чем на 10 часов

В ночь на 4 августа российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Полтавской области, вследствие чего была повреждена железнодорожная инфраструктура. После теракта часть поездов курсирует со значительными задержками.

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Поврежденные участки инфраструктуры железнодорожники уже восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

В компании отметили, что продолжают преодолевать последствия ночного обстрела инфраструктуры на Полтавщине. В связи с повреждениями некоторые поезда курсируют с задержками. Часть из них задерживается более чем на 10 часов.

Железнодорожники сообщили о задержке поездов по таким сообщениям:

21/22 Харьков – Львов +10:34

103/104 Краматорск – Львов +10:34

1/2 Харьков – Ивано-Франковск +10:06

201/202 Харьков – Ворохта +10:06

63/64 Харьков – Львов +4:57

111/112 Изюм – Львов +4:57

112/111 Львов – Изюм +2:25

Кроме того, эти задержки влияют на отправку обратных рейсов вечером 4 августа:

64/63 Львов – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;

112/111 Львов – Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;

2/1 Ивано-Франковск – Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;

202/201 Ворохта – Харьков отправится с конечной по графику, но получит стоянку в Ивано-Франковске длительностью около 3 часов.

Напомним, в ночь на 4 августа Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и пятью "Шахедами". Силы ПВО смогли сбить все вражеские дроны-камикадзе. Боевая работа в течение ночи продолжалась в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что войска государства-агрессора России в ночь на 3 августа атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В регионе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

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