Оккупанты атаковали Виннитчину: есть попадание в объект инфраструктуры

Войска государства-агрессора России в ночь на субботу, 3 августа, атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В регионе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель главы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. По ее словам, подразделения ГСЧС работают на месте.

Издание "Суспільне Вінниця" писало, что в течение ночи в области несколько раз были слышны сильные взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке "Шахедов".

"Группа БПЛА типа "Shahed" в Николаевской области движется в северо-западном направлении, угроза для Виннитчины/Черкащины", – писали военные.

В сети публиковали кадры пожара на месте попадания вражеского ударного беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 2 августа, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стало то, что враг снова запустил свои дроны-камикадзе типа Shahed, на этот раз – с северного направления.

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