В Варшаве заработала Коалиция бронетехники для Украины: в Минобороны рассказали подробности

В Варшаве 26 марта прошло первое заседание Коалиции бронетехники в поддержку Украины. Во время этой встречи представители стран-участниц собрались вокруг идеи укрепления технического арсенала Вооруженных сил Украины посредством поставок различных типов бронетехники и создания эффективной системы поддержки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Соответствующую инициативу предложили Польша и Германия, а поддержали ее Великобритания, Швеция и Италия. Украину на заседании представлял заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Он отметил, что цель Коалиции состоит в усилении оборонного потенциала Украины и повышении ее военных возможностей в противостоянии с российским агрессором.

"Коалиция бронетехники имеет целью усилить бронированный щит Сил обороны Украины, совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с российским агрессором, обеспечить эффективное функционирование, техническое обслуживание, ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных нам союзниками", – пояснил.

В рамках Коалиции было сформировано четыре синдиката, отвечающих за поставку вооружения и боеприпасов, их техническое обслуживание и ремонт, подготовку экипажей и технического персонала, а также за отработку эффективной тактики применения бронетехники на поле боя.

Гаврилюк выразил надежду, что совместными усилиями с партнерами удастся создать эффективную ремонтную базу для бронетехники и разработать дорожную карту, соответствующую стратегии развития Вооруженных сил.

В Минобороны добавили, что в долгосрочной перспективе страны-участники Коалиции помогут в создании будущего бронированного парка техники ВСУ и развитии инновационно-промышленного партнерства с Украиной.

Напомним, в Польше заявили о создании коалиции стран – доноров современного бронетанкового вооружения для Украины. Среди других в список партнеров, вероятно, войдет Турция.

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