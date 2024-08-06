В Виннице задержан иностранец, который по заказу ФСБ поджег военный внедорожник. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали иностранца в Виннице, который по заданию ФСБ готовил новую волну поджогов автомобилей украинских защитников. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Прибывший из соседней страны иностранец получил задачу от российских спецслужб поджечь служебные автомобили ВСУ, которые проходят техобслуживание в Виннице.

Прибыв в Винницу, агент поселился у местного знакомого и приступил к поиску военных авто. Ночью он навестил СТО, где был припаркован внедорожник украинских защитников. Злоумышленник сфотографировал машину для согласования цели с российским куратором, а затем, по инструкции ФСБ, приобрел бензин и поджег автомобиль.

Чтобы получить дополнительную оплату от окупантов, агент снял на видео процесс возгорания. Это видео планировалось использовать в информационно-психологических спецоперациях, направленных на расшатывание ситуации в приграничном регионе.

СБУ задержала агента по горячим следам. У него изъята самодельная зажигательная смесь, мобильные телефоны и банковские карты, подтверждающие сотрудничество с агрессором.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Харькове ночью 1 августа подожгли авто украинского военнослужащего. Правоохранители оперативно поймали двух злоумышленников, местных жителей 30 и 47 лет.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в конце июля Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу российской ФСБ жгли автомобили украинских защитников.

Ранее во Львове тоже поймали поджигателей машин украинских военных. Задержанным только по 17 и 18 лет.

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