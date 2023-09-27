В ВМС рассказали, сколько иностранных деталей включают в себя российские ракеты

Ракеты, производимые в России, имеют в своем составе от 30 до 50 компонентов иностранного происхождения. Если Российская Федерация сможет избежать санкций, то она может увеличить производство ракет, которыми атакует Украину.

Об этом во время брифинга заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, сейчас Россия вынуждена заменять иностранные компоненты в ракетах на собственные аналоги, но эта замена делает их менее надежными и качественными.

"Аналогичная ситуация у россиян с кораблями. Когда они строили, например, "адмиралтейскую" серию на 12 кораблей, сначала там стояли немецкие двигатели. После начала войны против Украины в 2014 году в РФ начали ставить уже китайские двигатели. Сейчас у них в планах закончить "Эту серию уже с российскими двигателями. Можно представить, насколько будет падать качество и надежность этих изделий, поскольку Россия остается отсталой страной в технологическом плане", – сказал Плетенчук.

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Он отметил, что на сегодняшний день главным оружием России являются ракеты, выпускаемые с кораблей и подводных лодок.

Так, в Черном море, почти постоянно, находятся три ракетных корабля-носителя врага. Остальные корабли Черноморского флота скрываются в бухтах или где-то за углом Крыма или в других местах вне видимости, где они считают себя более или менее защищенными благодаря наличию оборонных сооружений и систем ПВО.

Ранее военный эксперт Евгений Карась заявил, что успешные украинские операции на море уже привели к многочисленным потерям российских кораблей, поэтому не исключено, что наши партнеры подключатся к этому "морскому бою", чтобы оказать еще более значительное моральное давление на агрессора. По его словам, следующей жертвой наших военных станет российский фрегат "Адмирал Эссен", ставший флагманом черноморского флота РФ.

Напомним, что за последние полтора месяца украинские вооруженные силы регулярно наносят удары по позициям противника в Черном море. В связи с опрокидыванием кораблей российской стороной из Черного моря в Азовское, Черноморский флот России теперь иногда называют "Азовским".

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