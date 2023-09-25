Не Черноморский флот, а 'Азовский': в ВСУ рассказали о 'морской болезни' РФ, но сделали уточнение

В течение последних полутора месяцев украинские вооруженные силы регулярно наносят удары по позициям противника в Черном море. В связи с переброской кораблей российской стороной из Черного моря в Азовское, Черноморский флот России теперь иногда именуют "Азовским".

Об этом рассказала начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, По ее словам, что оккупанты сейчас находятся в состоянии "укачивания" в Черном море, и пытаются переждать время от времени в Азовском.

Вместе с тем, климатические условия в Азовском море не всегда благоприятны для длительного пребывания российских кораблей.

Тем не менее, не следует недооценивать противника, учитывая, что российское присутствие в регионе продолжает расти. Следует отметить, что у российских моряков наблюдается высокая подверженность морской болезни, как подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Усилия противника по переброске больших десантных кораблей в Азовское море оказались неудачными и бесполезными. Российская сторона пришла к выводу, что это не имеет смысла, и вернула эти корабли к своим базам, включая исторически российские берега, такие как Новороссийск.

Видео дня

"Однако у них остаются в использовании пункты базирования на временно оккупированном Крымском полуострове. В частности, там расположены места снаряжения "Калибров". Также в последнее время они активизировали ракетоносители", – отметила она.

В частности 23 сентября в акваторию Черного моря были выведены 2 ракетоносителя:

малый ракетный корабль проекта "Буян";

фрегат "Адмирал Макаров".

Вместе они снаряжены до 16 ракетами, но к вечеру они зашли в пункты базирования, – подчеркнула Гуменюк.

Эти действия противника говорят о том, что он больше "играет мышцами", чем собирается применять эти силы.

Однако уровень ракетной опасности остается достаточно высоким, ведь ракетоносители снаряжены и готовы, им достаточно 2 – 3 часов, чтобы оказаться на пусковых рубежах.

Напомним, что за последние дни и Россия, и Украина подверглись чрезвычайно интенсивным атакам в глубоком тылу. В частности, был нанесен очередной удар по Черноморскому флоту России. Это происходит из-за стремления двух сторон получить преимущество на фоне статической ситуации на земле. К такому выводу пришли британские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!