В ВМС ВСУ рассказали, сколько кораблей Россия держит в Черном море, и оценили угрозу для Украины

Страна-агрессор Россия сейчас не имеет возможности усилить свой флот в Черном море. Однако имеющееся количество ее кораблей в акватории все равно представляет угрозу Украине.

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На это указал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода". По его словам, оккупанты не могут усилиться в море из-за закрытого Турцией пролива Босфор.

"То есть пополнить корабельный состав снаружи они не могут за счет других флотов, например Балтийского или Северного", – пояснил он.

Остается еще Каспийская флотилия, расположенная поблизости и соединенная через Волго-Донской судоходный канал. Однако, говорит Плетенчук, сейчас там для россиян геополитическая ситуация тоже не самая простая, учитывая количество соседей и их состав.

"Поэтому оттуда переводить корабли в Азовский и Черноморский регион они вряд ли будут. А все, что могли, уже оттуда вытащили. Это относительно увеличения группировки. Они в тупике", – добавил он.

Что же касается непосредственно состава флота РФ, расположенного в акватории Черного моря, он устойчив. Как отметил спикер ВМС ВСУ, обычно там находится от семи до 11 боевых кораблей врага – среди них ракетоносители, которые периодически выходят на боевое дежурство.

"Также там находятся одновременно одно-три суда пограничников, но ближе к Керченскому проливу. Они представляют угрозу для Украины – из-за возможности прямого боевого столкновения в море", – подытожил Плетенчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Military Media Center, после выхода из зерновой сделки Россия собирается блокировать районы Черного моря. Для таких целей оккупанты готовят свои корабли и авиацию.

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