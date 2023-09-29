'В военном планировании есть определенные этапы': эксперт назвал первоочередные цели контрнаступления ВСУ. Карта

Стратегической целью сил обороны является полное освобождение Украины от российской оккупации. Достигать ее защитники будут реализацией оперативных целей, сейчас это, в частности, выход на побережье Азовского моря и к админгранице оккупированного Крыма.

В настоящее время на юге украинские воины уже добились явных тактических успехов, приближающих достижение оперативной цели. Своим видением ситуации с контрнаступлением в интервью OBOZREVATEL поделился содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

По его словам, на юге Украины Силы обороны стремятся выйти на Азовское побережье. Это является необходимым условием для полной деоккупации Украины.

"Есть стратегическая цель – освобождение всех оккупированных территорий. Есть оперативные цели. Если посмотреть на юг, где сейчас происходят основные действия, то это выход на побережье Азовского моря и административную границу временно оккупированного Крыма", – отметил эксперт.

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В то же время достижение этой оперативной цели состоит из ряда промежуточных этапов.

"В военном планировании есть определенные этапы. В зависимости от того, как продвигается наступление, каковы возможности наращивания наступательных усилий, определяются промежуточные рубежи. Сейчас трудно с нашей позиции определять, каковы цели сегодняшнего наступления. Это может быть один из рубежей, достичь которого позволят имеющиеся резервы, возможность преодоления сопротивления противника. Важный фактор – это и погодные условия", – отметил Мельник.

По его словам, в настоящее время Силам обороны удалось добиться важных результатов тактического уровня, из которых будет развиваться достижение оперативных целей.

"Но в любом случае, учитывая, что мы видим на сегодняшний день, можно говорить о достижении достаточно важных результатов тактического уровня, которые уже развиваются в оперативные достижения и создают возможности для достижения по крайней мере оперативных целей", – подчеркнул эксперт.

Напомним, Мельник также спрогнозировал , могут ли россияне устроить теракт в кагебистской манере ко дню рождения Путина. Вероятная кровавая провокация, в которой оккупанты обвинят Украину, нужна Кремлю как для мобилизации российского населения, так и для влияния на Запад и оправдания собственных военных преступлений против Украины.