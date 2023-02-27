В войсках Путина началось массовое дезертирство, оккупантов пытаются запугать уголовной ответственностью – Генштаб

В российской оккупационной армии все чаще появляются случаи массиового дезертирства. Это происходит на фоне военных успехов Вооруженных Сил Украины на поле боя.

Видео дня

Командование армии РФ пытается запугать захватчиков уголовной ответственностью. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 27 февраля.

В украинском Генштабе отметили, что российские заместители командиров по политической работе активно проводят разъяснительную работу по предотвращению дезертирства среди российских военнослужащих. До оккупантов пытаются довести статьи Уголовного кодекса о наказании, в частности, пугают тюремным сроком.

В частности, всех захватчиков пугают, что российские военнослужащие, с 2017 года находящиеся в статусе самовольно покинувших воинскую часть, получили наказание от 4 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что российский оккупант рассказал о массовых расстрелах командирами дезертиров. А основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что представители ЧВК "Вагнер" уже расстреляли десятки завербованных зэков, которых отправили на войну в Украине. Дезертирам они простреливали ноги.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает проводить принудительную мобилизацию в Чеченской Республике. Кроме того, "кадыровцев" отправляют на фронт для сдерживания дезертиров и саботажников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!