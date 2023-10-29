В Волновахе российский оккупант расстрелял семью за отказ отдать дом: среди погибших – дети

Российская террористическая армия совершили очередное циничное преступление на временно оккупированных территориях Украины. В городе Волноваха Донецкой области российские террористы расстреляли девять человек.

Среди жертв оккупантов были дети. Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Информационное сопротивление Волновахи подтвердило факт жестокого убийства. Российские военные расстреляли семью из девяти человек, среди которых была несовершеннолетняя – ученица 4 класса.

Причиной циничного преступления стало то, что семья отказалась отдавать свой дом кадыровцам. После убийства тела сбросили в подвал.

В то же время кремлевские пропагандисты заявили, что так называемый "следственный комитет" террористической организации "ДНР" возбудил уголовное производство по факту убийства девяти человек в Волновахе. При этом оккупанты утверждают, что среди погибших были двое несовершеннолетних.

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Также пропагандисты заявили, что российские оккупанты якобы будут устанавливать лиц, причастных к преступлению и заниматься их задержанием.

Напомним, российская террористическая армия продолжает интенсивно обстреливать мирных жителей Херсонской области. 25 октября россияне убили в регионе 13-летнего ребенка.

Ранее сообщалось, что 28 октября захватчики ранили четверых полицейских в Донецкой области. Под вражеским обстрелом оказались три населенных пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в течение ночи 29 октября уничтожили пять дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми Россия атаковала наши регионы. В то же время враг применил для удара ракету Х-59. На утро известно о прилете на Полтавщине.

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