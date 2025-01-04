В Воронеже дроны атаковали военный аэродром 'Балтимор': что известно

Россияне, 4 января, снова пожаловались на дроны, атаковавшие военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. По их словам, подобный случай произошел и 2 января, тогда туда наведались не менее 5 БПЛА.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Там добавили, что по данным экстренных служб Воронежской области, в ночь на 2 января все дроны были якобы сбиты.

"Военный аэродром "Балтимор" в ночь на 2 января атаковали как минимум 5 беспилотников, все они сбиты", – говорится в сообщении.

В субботу, 4 января, местные слышали взрывы, а угрозу применения дронов подтвердил и сам губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Сегодня регион снова атаковали БПЛА, местные жители сообщали о взрывах, угрозу подтвердил губернатор. Несколько минут назад мониторинговые каналы объявили об отбое опасности БПЛА", – пишут росСМИ.

Напомним, в ночь на 28 декабря в России пожаловались на новую атаку украинских дронов. БПЛА летали, в частности над Воронежем. Сообщается о вероятном поражении территории АО "Воронежсинтезкаучук", работающего на армию РФ, а также повреждении обломками дронов железной дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение очередной российской нефтебазы. "Бавовна" посетила нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области, там вспыхнул сильный пожар. По имеющейся информации, занялись резервуары с нефтепродуктами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!