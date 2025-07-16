В воздух взлетел УАЗ 452: в оккупированном Токмаке уничтожены российские операторы БПЛА

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины утром 16 июля уничтожили российских операторов дронов на Запорожье. Вблизи временно оккупированного Токмака они высадили в воздух российский УАЗ 452 вместе с оккупантами и беспилотником "Скат 350М".

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И дрон, и российских дроноводов, которые корректировали огонь вражеской артиллерии по Силам обороны, были уничтожены. Подробности сообщили в ГУР.

Разведчики заявили, что "грохот в Токмаке", приведший к ликвидации российских операторов БПЛА "Скат 350М", раздался утром в среду.

"В раннее время 16 июля 2025 года на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв — в воздух взлетел зеленый УАЗ 452. Внутри "буханки" находилось двое российских оккупантов — членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА "Скат 350М"... Оба российских оператора вместе с БПЛА "Скат 350М", который они перевозили в "буханке", уничтожены", – отметили в ГУР.

В военной разведке добавили, что ликвидированные оккупанты с помощью уничтоженного дрона выискивали позиции Сил обороны на Запорожье, а также корректировали по ним артиллерийский огонь врага.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", – заверили в ГУР.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.

Также украинские воины 15 июля обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 284 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 82 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.

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