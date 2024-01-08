В Воздушных силах объяснили, почему многие ракеты не удалось сбить во время атаки 8 января

Утром 8 января российская террористическая армия устроила очередной массированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил по разным регионам нашей страны десятки ракет различных типов и модификаций.

Видео дня

Причем значительная часть их них летела по баллистической траектории, что является сложной целью для имеющихся в Украине систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинским военнослужащим не хватает современных западных систем ПВО для борьбы с российскими ракетами. Речь идет в первую очередь о баллистических ракетах.

Во время утренней атаки 8 января путинские террористы запускали ракеты Х-22 и "Кинжал". Также враг бил по украинским городам из ОТРК "Искандер" и ЗРК С-300 и С-400.

"Большое количество баллистических ракет выпустил враг. Это и "Кинжалы", и ракеты, которые заходят на цель по баллистической траектории, – Х-22, 6 баллистических "Искандеров", С-300/С-400. Это все летит по баллистической траектории. Надо понимать, что такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, в частности системами Patriot", – сказал Игнат.

При этом он добавил, что процент уничтожения крылатых ракет, в частности Х-101, остается на прежнем уровне. Утром 8 января украинские воины сбили 18 из 24 таких ракет. Кроме того, Игнат подчеркнул, что не все ракеты, которыми атаковали россияне, достигли цели.

Напомним, утром 8 января во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков со стороны России ракет, в том числе "Кинжалов". Страна-агрессор еще ночью подняла в небо более десятка бортов Ту-95МС и МиГ-31К, около 06:45 первые взрывы прогремели в Днепре, а затем в Кривом Роге, Запорожье, Хмельницком.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Харьковщине. Под вражеским огнем оказался областной центр и город Змиев в Чугуевском районе. Целью путинских террористов в очередной раз стали дома мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате вражеского обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!