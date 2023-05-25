В Воздушных силах оценили угрозу от новой 'элитной' ударной авиагруппы 'Шторм', которую формирует Россия

В России взялись за создание новой элитной ударной авиационной группы "Шторм". Однако, учитывая, что будет летать она на той же технике, которую РФ задействовала в войне против Украины до сих пор, новая ударная авиагруппа ничего не изменит на линии фронта.

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Замысел россиян можно попытаться объяснить разве что пропагандистской целью. Такое мнение высказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По мнению представителя ВС ВСУ, создание новой ударной авиагруппы никак не отразится на ситуации на фронте. Ведь россияне будут летать на той технике, которая и сейчас задействована в войне против Украины.

"Ежедневно, ежесуточно фактически "висят" в воздухе по 20-30 их самолетов. Я не понимаю, для чего им это. Возможно, в медийном плане", – заметил Игнат.

Он предположил, что одной из целей создания "Шторма" может быть сведение всех уровней штабов в единый центр с целью повышения оперативности планирования операций. Или вообще все эти движения – не что иное, как очередной пропагандистский ход.

"Можно делать только разные предположения. Я думаю, пожалуй, это больше с целью пропаганды, чтобы что-то доказать своим людям", – сказал представитель ПС ВСУ.

В то же время Игнат констатировал, что независимо от названия россияне будут использовать ту же технику и ту же тактику, что и раньше.

"Ну а как можно спланировать по-другому воздушную атаку/нападение? Как группу не называй, то что из нее.... Все равно техника та самая остается", – уверен спикер Воздушных сил ВСУ.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что Россия создает новую элитную авиагруппу "Шторм" для ударов по Украине. В настоящее время россияне активно привлекают обещаниями больших зарплат высококвалифицированных пилотов, а также создают условия для возвращения на службу летчиков на пенсии. Новое подразделение в частности будет поддерживать наземные операции захватчиков.

Российское командование, считают в Британии, пошло на такой шаг из-за того, что эскадрильи регулярных ВВС РФ не справились с задачей.