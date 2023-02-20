В Воздушных силах ответили, может ли украинская ПВО сбивать "Кинжалы"

Украинская противовоздушная оборона не может сбивать баллистические ракеты России, в том числе "Кинжалы". Для противодействия таким боеприпасам наше государство ожидает усиления от иностранных партнеров, а именно – комплексы Patriot PAC-3 и SAMP/T.

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Об этом напомнил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат на онлайн-брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ". Таким образом, он опроверг Ремарку ведущей, что Украина "начала сбивать баллистические цели" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

""Кинжал" можно "сбить" только в фейсбуке. Или на телеграмм-канале. Мы не можем сбивать эту цель", – подчеркнул спикер Воздушных сил, призвав украинцев доверять только официальным источникам.

Напомним: баллистические ракеты – одна из самых сложных целей для противовоздушной и противоракетной обороны. Они летят по баллистической траектории, то есть находятся в неуправляемом движении.

Времени, чтобы выявить и сбить эту цель, очень мало. Кроме того, баллистическая ракета достаточно большая и прочная и даже в случае ее поражения противоракетой может нанести значительный вред обломками.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пояснил, что государство-террорист Россия бережет свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал", поскольку имеет их очень мало. Еще в начале войны оккупанты имели их всего 47, а производить их сейчас технологически почти нереально.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– из-за низкой эффективности массированных ракетных атак Россия изменила тактику, сосредоточившись на более частых ударах меньшим количеством ракет. Таким образом оккупанты пытаются истощить силы украинского ПВО;

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запугивание пропагандистов по поводу новых массированных атак нужно воспринимать как психологическую атаку. Сегодня РФ уже не сможет выпустить по нашей стране большое количество ракет, а небо Украины сейчас защищено едва ли не лучше всего за все годы независимости.

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