В Воздушных силах ответили, сколько F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач

Украине нужны не менее двух или трех эскадрилий западных истребителей F-16. Такое количество военных самолетов помогло бы Вооруженным силам Украины предотвратить сброс россиянами управляемых авиабомб, сбивать дроны-камикадзе и крылатые ракеты и поддержать наступательные и оборонные наземные операции Сил обороны.

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В мирное же время для защиты Украины от потенциальных внешних угроз потребуется полторы сотни многоцелевых истребителей. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ сейчас нуждаются в 2-3 эскадрильях западных истребителей F-16 для выполнения текущих задач в противостоянии российской агрессии. Одна эскадрилья состоит из 12-18 самолетов.

Такое количество западных истребителей, отметил Игнат, помогло бы отогнать от украинских границ российскую авиацию, применяющую управляемые авиабомбы, сбивать дроны-камикадзе и крылатые ракеты, а также обеспечить поддержку с воздуха наступательных и оборонительных операций наземных войск.

Впоследствии, добавил Игнат, Украине нужно будет наращивать парк истребителей для защиты от внешних угроз.

"Здесь нужно разделять (по количеству самолетов. – Ред.). В мирное время это может быть полторы сотни многоцелевых истребителей, которых было бы достаточно, чтобы оградить наше государство от потенциальных будущих угроз извне", – отметил Игнат.

Напомним, в ходе саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16. В ее состав вошли 11 стран. Ведущую роль в создании этой коалиции сыграли Нидерланды и Дания.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, уже в августе или начале сентября украинские пилоты начнут обучение. Первые F-16, как ожидается, появятся в небе Украины до конца марта 2024 года.