В Воздушных силах призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги на Пасху

Государство-террорист Россия неоднократно нарушала мирные договоренности и обстреливала, в частности, гражданскую инфраструктуру. Поэтому на Пасху украинцы должны быть готовы к новым российским атакам и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Он напомнил, что сегодня оккупанты активно бьют, в частности, по Харькову управляемыми авиационными бомбами.

"Мы должны быть готовы ко всему. Враг неоднократно показывал, что даже во время так называемых мирных договоренностей, он продолжал их срывать и наносить удары, в частности, по гражданской инфраструктуре", – отметил Евлаш.

Также спикер отметил, что перед тем, как он вышел в эфир вечером 3 мая, над Черным морем фиксировалось российских 5 истребителей Су-34, Су-35, а также большое присутствие разведдронов врага.

Напомним, ранее Евлаш допустил вероятность атаки "Шахедов", ракетного или даже комбинированного массированного обстрела со стороны РФ на Пасху. Праздник выпадает на воскресенье, 5 мая.

Служба безопасности Украины призвала украинцев соблюдать меры безопасности во время Пасхи и ограничить посещение массовых мероприятий. Также важно соблюдать комендантский час и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 3 мая российские оккупанты обстреляли Курахово на Донетчине. Центр города они накрыли осколочно-фугасными боеприпасами, под вражеским огнем оказались многоэтажки.

– Также под атаку российского РСЗО "Град" попало село Мемрик Новогродовской общины Покровского района. В результате обстрела погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок.