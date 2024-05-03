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Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
537
Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото

Утром 3 мая российские захватчики обстреляли Курахово в Донецкой области. Центр города они накрыли осколочно-фугасными боеприпасами, под вражеским огнем оказались многоэтажки.

Есть раненые, также погибли по меньшей мере два человека. Подробности рассказал начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото

"Сегодня ранним утром враг снова обстрелял г. Курахово осколочно-фугасными боеприпасами. В зоне поражения оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки. Ранены два человека, двое погибли... Вся информация о повреждениях и разрушениях уточняется", – отметил чиновник.

Накануне вечером Курахово также находилось под вражескими обстрелами. Тогда захватчики били по южной части города. В результате атаки часть населенного пункта была обесточена, энергетики делают все, чтобы вернуть свет в дома горожан.

Кроме того, оккупанты накануне обстреливали окрестности села Ганивка, повредив электросети: без света остались жители Успеновского старостинского округа.

Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото
Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото
Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото
Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото
Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото
Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото
Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото

Напомним, ранее стало известно, что россияне обстреляли "Градом" село Мемрик в Донецкой области. В результате атаки погибли и ранены.

Также сообщалось, что захватчики ударили по селу Новоосиново на Харьковщине, убив пенсионера.

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