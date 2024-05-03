Оккупанты утром ударили по Курахово: есть погибшие и раненые. Фото

Утром 3 мая российские захватчики обстреляли Курахово в Донецкой области. Центр города они накрыли осколочно-фугасными боеприпасами, под вражеским огнем оказались многоэтажки.

Есть раненые, также погибли по меньшей мере два человека. Подробности рассказал начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

"Сегодня ранним утром враг снова обстрелял г. Курахово осколочно-фугасными боеприпасами. В зоне поражения оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки. Ранены два человека, двое погибли... Вся информация о повреждениях и разрушениях уточняется", – отметил чиновник.

Накануне вечером Курахово также находилось под вражескими обстрелами. Тогда захватчики били по южной части города. В результате атаки часть населенного пункта была обесточена, энергетики делают все, чтобы вернуть свет в дома горожан.

Кроме того, оккупанты накануне обстреливали окрестности села Ганивка, повредив электросети: без света остались жители Успеновского старостинского округа.

Напомним, ранее стало известно, что россияне обстреляли "Градом" село Мемрик в Донецкой области. В результате атаки погибли и ранены.

Также сообщалось, что захватчики ударили по селу Новоосиново на Харьковщине, убив пенсионера.