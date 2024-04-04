В Воздушных силах заявили, что пилоты на завершающем этапе обучения на F-16

Украинские военнослужащие продолжают обучение на истребителях F-16 в странах Запада. В частности, в Соединенных Штатах и Дании летчики уже оттачивают свое мастерство в небе.

При этом конкретные даты передачи Украине самолетов F-16 никто раскрывать не будет. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, две группы украинских пилотов уже находятся на завершающем этапе обучения на F-16. Также он добавил, что появление этих истребителей в украинском небе должно стать неожиданностью для врага. Поэтому ни о каких точных сроках не может быть речи.

"Две группы в Дании и Соединенных Штатах проходят тренировки на F-16, оттачивают свое мастерство и практику. Налет нужен часы на этих самолетах. Конечно, это один из завершающих этапов. Когда именно произойдет передача и когда мы увидим F-16, наверное, не стоит разглашать, чтобы для противника была неожиданность", – сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что когда Украина получит на вооружение F-16, то сможет сбивать не только российскую авиацию, которая терроризирует прифронтовые и приграничные территории авиабомбами, но и ракеты, которыми оккупанты обстреливают мирные города.

"Как только об этом можно будет говорить, мы сообщим всем украинцам. Потому что все очень ждут этой новости как в Воздушных силах, так и обычные украинцы, когда уже, наконец-то, наши самолеты смогут сбивать и российские ракеты, которые терроризируют наши мирные города, и противостоять российской авиации", – отметил Евлаш.

Напомним, правительство Бельгии на заседании 29 марта одобрило выделение очередного пакета поддержки для Украины. Он предусматривает средства на обслуживание истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что истребители F-16, которые вскоре должна получить Украина, нужны для того, чтобы противостоять российским Су-34 и Су-35, сбрасывающим КАБы на позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Сейчас наша страна "слишком мало может сделать, чтобы дать им отпор", однако F-16 могут дать ей шанс.

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