Бельгия передаст €100 млн на обслуживание украинских F-16

Правительство Бельгии на заседании 29 марта одобрило выделение очередного пакета поддержки для Украины. На официальном сайте Кабмина Бельгии соответствующего объявления пока нет.

Об этом в Twitter (X) написала министерша обороны Бельгии Людивин Дедондер. Пакет предусматривает средства на обслуживание истребителей F-16.

"Совет министров одобрил 25-й пакет поддержки для Украины: 100 миллионов евро на обслуживание и поддержку истребителей F-16 в рамках международной коалиции F-16", – отметила она.

Бельгия – одна из стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей F-16. Страна планирует начать поставки F-16, постепенно заменяемые на более современные F-35, с 2025 года.

Как писал OBOZ.UA, лидеры Британии и Нидерландов совместно объявили, что будут работать над обеспечением Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем – от обучения пилотов до закупки истребителей F-16. Собственно, именно самолеты F-16 Fighting Falcon американского производства стали краеугольным камнем этой коалиции. Чуть позже о желании учить украинских пилотов на этих самолетах заявили Дания и Португалия, правда, пока без передачи самих самолетов.

Со своей стороны США, как производитель самолетов, в лице президента Джо Байдена заявили, что позволят западным союзникам "предоставить Украине современные истребители, включая F-16" (согласно правилам, страна-производитель вооружения должна юридически одобрить реэкспорт его третьим странам). Поэтому вопрос получения Украиной F-16 перешел из политической плоскости в процедурную.

Как и следовало ожидать, после этого активизировались другие государства из числа западных партнеров Украины. Так канцлер Германии Олаф Шольц, еще в январе безапелляционно заявлявший, что западные истребители для Украины не ко времени, уже в мае не отвергал обучение украинских пилотов в Германии. А в начале июня министр обороны Германии Борис Писториус вообще заявил, что правительство его страны "находится в фазе переосмысления" и может согласиться поставлять Украине современные западные истребители.

Бельгия подтвердила, что хочет передать Украине многоцелевые истребители F-16 для прикрытия неба. Правда, самолеты могут поступить не раньше 2025 года. Договоренность предполагает и обучение пилотов.

Что известно о самолетах F-16, которые могут получить ВСУ

Истребитель F-16 является подлинной легендой современной боевой авиации с многолетней историей применения в десятках войн во всем мире. У него широкий спектр ракетного и бомбового вооружения. В небе над Украиной этот самолет способен не только изменить баланс сил в воздухе, но и повлиять на всю войну.

Как писал OBOZ.UA, Украина и Бельгия подписали меморандум о развитии двусторонних отношений между государствами, в частности, в сфере производства вооружения. В документе очерчены планы совместного производства некоторых типов вооружений, их ремонта, а также подготовки специалистов и технического персонала.

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