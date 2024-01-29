Киев и Брюссель подписали меморандум о совместном производстве оружия в Украине: что известно

Украина и Бельгия подписали меморандум о развитии двусторонних отношений между государствами, в частности, в сфере производства вооружения. В документе очерчены планы совместного производства некоторых типов вооружений, их ремонта, а также относительно подготовки специалистов и технического персонала.

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Речь идет о Меморандуме о взаимопонимании между Министерством обороны Бельгии, Минобороны Украины и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом в понедельник, 29 января, сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Как отметил участвовавший в подписании документа заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, такой шаг является крайне важным для развития оборонно-промышленного комплекса нашей страны, для создания совместных предприятий с партнерами и локализации производства вооружения в Украине.

По словам Гаврилюка, в документе идет речь о планах Киева и Брюсселя создавать совместные проекты, направленные на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности.

"Украина заинтересована в создании совместных предприятий, которые будут функционировать по международным стандартам. Уверен в нашем дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве", – отметил он.

Ранее Гаврилюк заявил, что основная цель ведомства на 2024 год – увеличение производства оружия отечественного образца. В то же время для того, чтобы украинские производители чувствовали себя уверенно и видели собственные перспективы, их нужнообеспечить долгосрочными контрактами.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что его страна намерена совместно усиливать возможности Украины в производстве систем вооружения на украинской территории. Париж решительно осуждает удары РФ по гражданским объектам и обещает стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно.

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