В Воздушных силах заявили, что Украина не будет атаковать пункты дислокации "Искандеров" в России оружием от Запада, и назвали причину

Размещенные в России ракетные комплексы "Искандер" Украина не может атаковать западным оружием. Наша страна взяла на себя обязательство не бить по территории РФ с использованием военной техники, переданной нам партнерами.

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"Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия – мы обещали партнерам не атаковать вооружениям, которые нам предоставляют", – сказал спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии "Укринформу" .

Однако если ракеты враг будет запускать с временно оккупированных территорий Украины, наши воины смогут применить все имеющееся вооружение.

По словам Игната, россияне применяют ограниченное количество ракет "Искандер" из-за их дефицита. В противном случае они бы запускали их сотнями, однако обычно ограничиваются примерно десятком.

"Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", – заявил военный.

Как известно, российский ракетный комплекс "Искандер" (включает такие виды, как "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Э") может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

Основное его назначение – уничтожение важнейших объектов противника, в том числе систем ПВО и ПРО, на дальностях до 500 километров.

В состав комплекса входят шесть типов машин. Это самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации, машина жизнеобеспечения, комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Игнат заявил, что с помощью "Искандеров" российские террористы пытаются нанести удар по Киеву неожиданно. Враг использует такой вид вооружения, чтобы у мирных жителей было минимум времени среагировать на сигнал воздушной тревоги.

– Последняя атака по Украине с применением "Искандеров" была совершена в ночь на 1 июня. Целью оккупантов стал Киев. Украинская ПРО и ПВО сбила все десять вражеских ракет: семь баллистических "Искандер-М" и три крылатых "Искандер-К", однако падение обломков привело к разрушениям.

– Погибла 9-летнюю девочка, ее 34-летняя мама, а также 33-летнюю женщину. Еще 12 человек получили ранения.

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