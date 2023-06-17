В ВСУ есть продвижение на Таврическом направлении: за сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот

Силы обороны Украины продолжают активную работу на Таврическом направлении, есть успехи и продвижение наших войск. За минувшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия отработали 1794 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот.

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Об этом сообщается в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского. Согласно подсчетам наших воинов, на указанном участке фронта за 16 июня были уничтожены или повреждены 88 единиц военной техники ВС РФ.

В частности, это вертолет Ка-52, 11 танков, 20 единиц БМП, два БТР, три гаубицы 2А65 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", три беспилотника (Zala, Shahed-136 и "Орлан-10"), БМ-21 "Град", РЭБ "Житель", четыре САУ "Акация", одна САУ "Гвоздика" и одна система залпового огня "Солнцепек".

Кроме того, наши воины отправили "бавовну" на пять мест хранения боеприпасов врага.

В Обьединеннем пресс-центре Сил обороны Таврического направления добавили, что за сутки украинскими защитниками, которые ведут контрнаступательные действия, было захвачено шесть единиц военной техники российских оккупантов.

Это четыре БМП-2, бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЕМ).

В районе Марьинки было зафиксировано 20 боевых столкновений, в районе Угледара – семь. "Враг успеха не имел, отошел", – сказано в сводке.

Сводка от спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня:

Добавим, что Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсонской области до Авдеевки (Донецкая область).

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВС Украины отчитался о 36 боевых столкновениях за минувшие сутки (16 июня). Армия страны-террориста продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

– Более подробно о ситуации на фронте можно почитать в сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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