В ВСУ могут появиться бронированные инженерные машины Buffalo MPV: в чем их преимущества. Фото

В украинской армии появятся бронированные инженерные машины Buffalo MPV. В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили их к поставкам в Вооруженные силы.

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Эта техника является глубокой модернизацией известного бронеавтомобиля СASSPIR. Пресс-служба МО на официальном сайте 16 августа сообщила, что Buffalo MPV – один из самых безопасных в мире.

У этой инженерной машины Армии США повышенная баллистическая защита. При изготовлении использовались стандарты технологии MRAP (от англ. Mine Resistant Ambush Protected – защита против мин и засад).

У Buffalo MPV днище V-образной формы для рассеивания энергии взрыва, специальные амортизирующие кресла, окна из 15-сантиметрового пуленепробиваемого стекла. Передвигается машина на колесном шасси.

Конструктивно бронеавто состоит из монолитной бронекапсулы (из композитной брони, дополнительно защищенной кумулятивными решетками) и наружных взрывопоглощающих агрегатов.

Обезвреживать взрывоопасные предметы можно с помощью 9-метрового манипулятора со встроенной камерой и сенсорами.

Кстати, СASSPIR применяли в реальных боевых действиях: в Южной Африке с 1980-х, в Ираке и Афганистане. СASSPIR находятся на вооружении в армиях и силовых структурах более чем в 10 стран мира. Показательно, что за время эксплуатации в боевых условиях в бронеавтомобилях этой модели, подвергшимся взрывам и обстрелам, не было ни одного погибшего.

Buffalo MPV сейчас есть на вооружении армий Канады, Франции, Италии, Пакистана, Великобритании.

Buffalo MPV принадлежит к машинам III категории защиты по стандарту STANAG 4569 и выдерживает подрыв на мине с силой взрыва, эквивалентной 20 килограммам тротила.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер призвал увеличить поставки Украине танков Leopard 2, а также передать бронетранспортеры Fuchs. По словам политика, основанием для соответствующих поставок должен стать успех Сил обороны в Курской области России.

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