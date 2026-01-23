В ВСУ назвали самую "приоритетную" цель врага на Купянском направлении

ВС РФ продолжают атаки под Купянском Харьковской области. Однако их интенсивность снизилась после последнего крупного разгрома, поэтому враг стал выслеживать украинских дронаров.

Об этом сообщила глава отделения коммуникаций 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады Анастасия Халецкая в эфире Армия.TV. По ее словам, характер действий на направлении сейчас определяет погода.

Ситуация под Купянском

По ее словам, несколько недель назад россияне попытались осуществить механизированный штурм с помощью нескольких БТР и одного танка. Вся техника была уничтожена, говорит пресс-секретарь.

"Они вернулись к тому, чтобы применять, как и раньше, малые пехотные группы. Ну и также добавилось хлопот от артиллерии вражеской. На нашем направлении мы наблюдаем, что враг начал использовать средства артиллерии, и этим огнем пытается искать наши позиции операторов БПЛА. Потому что на сегодняшний день это самая приоритетная цель для врага", – говорит Халецкая.

Что касается общей ситуации на Купянском направлении, то нельзя сказать, что враг продолжает активно давить. Последние события, отметила Халецкая, немного сбили спесь россиян.

"Тот успех, который мы имели на Купянском направлении, существенно таки сбил гордость. На сегодняшний день нельзя сказать, что они продолжают активно давить. Последние недели наблюдаем такой период затишья, если говорить осторожно. Потому что ситуация меняется чрезвычайно быстро", — резюмировала пресс-секретарь.

Напомним, по оценкам ISW, недавноукраинские войска продвинулись вблизи Купянска, Славянска и на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Зато россияне имели успехи в районе Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование продолжает уверять, что оккупационные силы "контролируют" город и "предотвращают попытки ВСУ прорваться" в город. Такая оторванность от реальности возмутила даже Z-блогеров.

