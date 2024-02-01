В ВСУ впервые начали издавать женскую военную форму: в чем ее особенности. Фото

Женщинам-военнослужащим ВСУ впервые выдали комплекты новых летних полевых костюмов. Обновленная форма изготовлена с учетом женских антропометрических параметров. Первые 50 тысяч комплектов уже начали поставлять в армию.

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Об этом сообщили в командовании Объединенных сил ВС Украины. Подчеркивается, что в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации.

Модели разрабатывались в ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Ранее новая форма для женщин проходила военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

Костюмы изготовляют в размерах от 40 до 64, ростом от 146 до 188 сантиметров (во II и III полнотных группах). В ВСУ сформирована заявка на закупку в 2024 году 65 тысяч таких комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине впервые представили экспозицию женской военной формы и амуниции еще в декабре 2022 года. Комплекты уже тогда начали передавать служащим в ВСУ женщинам на тестирование.

А уже через полгода в Министерстве обороны Украины презентовали обновленную летнюю полевую форму для женщин-военнослужащих. Форму обновили с учетом тестировавших ее замечаний военнослужащих.

Сейчас в Украине мобилизация и служба в армии для женщин добровольна. Однако на военный учет обязательно должны стать сотрудницы медицинской сферы.

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