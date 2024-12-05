В ВСУ впервые 'засветили' противотанковый 'Штурм-С': что о нем известно. Фото и видео

Украинские бойцы овладевают интересным образцом противотанкового вооружения, который мог быть получен из разных источников. Это ПТРК "Штурм-С", адаптированный и модернизированный для нужд сегодняшней войны.

Видео дня

В сети появилось видео, на котором показаны стрельбы из самоходного противотанкового комплекса "Штурм-С". Его обнародовала пресс-служба 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Это первый случай за время полномасштабного вторжения, когда украинские военные публично показали использование этого комплекса даже если учесть, что его демонстрируют только во время учений.

Что такое "Штурм-С"

"Штурм-С" – советский противотанковый комплекс, установленный на базе МТ-ЛБ. Он использует ракеты 9М114 "Кокон", способные поражать бронетехнику и укрепление на расстоянии до 5 км.

Некоторые из таких комплексов стали трофеями сил обороны Украины. По данным платформы Oryx, украинские военные захватили не менее 18 единиц этого вооружения.

Модернизация от украинских специалистов

Хотя в пресс-службе отмечается, что на видео фигурирует именно базовый вариант "Штурм-С", однако там упоминается о модернизации этого ПТРК, которая значительно повышает его эффективность. В частности, речь идет об установлении современных средств наведения и использования новых типов боеприпасов.

Это может быть намеком на модернизированную версию комплекса – "Штурм-СМ". В конце января 2024 Министерство обороны Украины объявило о завершении государственных испытаний этого ПТРК. До этого никаких публичных подробностей о нем не раскрывалось.

Что известно о модернизации "Штурм-СМ"

Работы над этой модернизацией стартовали еще до полномасштабного вторжения РФ.

На выставке "Оружие и безопасность-2021" были представлены ключевые особенности:

Использование украинских управляемых ракет РК-2П вместо советских 9М114.

Установка новой оптико-электронной станции от "Изюмского приборостроительного завода".

Эти усовершенствования позволяют поражать цели на дистанции 6-7 км в любое время суток. Однако текущая конфигурация Штурм-СМ остается засекреченной.

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