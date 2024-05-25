В ВСУ запустили базовую военную подготовку для гражданских: что она предполагает. Фото

В Вооруженных силах Украины запустили базовую военную подготовку. Ее могут проходить гражданские граждане от 18 лет.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ. "Если вы никогда не были в армии и не держали в руках оружие, вам к нам", – говорится в сообщении.

Базовая военная подготовка (БИН) является основой качественной подготовки военнослужащих. Этот базовый курс предоставляет все необходимые практические навыки и знания для выполнения задач.

В рамках такой подготовки военнослужащие овладевают огневой и тактической подготовкой, изучают инженерное дело, получают навыки в минно-взрывном деле, тактической медицине и основах работы со связью.

В обучении используют общепринятую в НАТО систему подготовки – EDIP (explain, demonstrate, imitate, and practice). Это хорошо структурированная модульная система, позволяющая подстраиваться под нужды конкретного подразделения.

Военнослужащие, только прибывшие из ТЦК и СП или проходившие службу в армии давно, сразу проходят базовую общую военную подготовку. В дальнейшем их отбирают для профессионального обучения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны объяснили, кто именно должен установить "Резерв+" и кому этого делать не нужно. А в ГНСУ рассказали, проверяют ли при пересечении границы данные гражданина в этом приложении.

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