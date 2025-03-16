В ВСУ заявили, что смогли остановить продвижение оккупантов под Покровском: детали

Силы обороны смогли остановить продвижение российских оккупационных войск в Покровском направлении. В настоящее время захватчики пытаются штурмовать малыми пехотными группами, в частности в районе Андреевки к югу от Покровска.

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В то же время, несмотря на усиленную переброску на направление ресурсов в последние недели, россияне редко применяют сейчас военную технику, предпочитая мотоциклы и квадроциклы. Об этом главный сержант батальона "Черный ворон" 93-й отдельной механизированной бригады Денис Кардаш рассказал в комментарии "24 каналу".

Россияне, по его словам, не отказались от цели захватить всю Донецкую область. Однако на Покровском направлении, которое на протяжении многих месяцев было самым горячим, они сейчас "пробуксовывают".

"На Покровском направлении удалось остановить врага", – подчеркнул Кардаш.

Сейчас оккупанты пытаются штурмовать южнее Покровска, в районе села Андреевка. Там в бой они бросают небольшие пехотные группы. Что касается техники, то ее россияне сейчас применяют довольно редко, ограничиваясь периодическими обстрелами из танков издалека.

Представитель "Черного ворона" также сообщил, что на протяжении последних недель оккупанты начали больше бросать свои силы и средства на Покровское направление. Однако пока они вынуждены ожидать улучшения погодных условий, поскольку сейчас погода затрудняет проведение масштабных штурмов. Вместо этого украинские воины отслеживают ситуацию и делают все, чтобы сломать планы врага.

Кардаш добавил, что поскольку танков враг использует не так много, он активнее применяет легкобронированную технику – мотоциклы и квадроциклы.

Напомним, ранее украинские военные рассказали, какие проблемы возникли у оккупантов на Покровском направлении. Ситуация на этом участке фронта остается сложной, но контролируемой. А сам город продолжает эффективную оборону, защитники уничтожают оккупантов, а те, в свою очередь, испытывают серьезные трудности с логистикой.

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