'Покровск эффективно обороняется': военные рассказали, какие проблемы возникли у оккупантов

Ситуация на Покровском направлении остается тяжелой, но контролируемой. Город эффективно обороняется компетентными украинскими подразделениями.

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Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Он также добавил, что у войск страны-оккупанта в этом направлении есть проблемы с логистикой.

"Есть эффективные решения и тактики, которые собственно распоряют российскую спайку дронов и обученной пехоты. Украинские бойцы уничтожают оккупантов, на средства, в том числе доминирование в воздухе, если мы говорим о беспилотниках", – подчеркнул Трегубов.

Ситуация на фронте

По состоянию на 22:00 15 марта с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Покровское направление самое сложное. С начала этих суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 254 оккупантов, из них 136 –– безвозвратно. Также украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, девять единиц автомобильной техники, пять мотоциклов, одно средство РЭБ, две артиллерийские системы, генератор и две антенны БПЛА. К тому же повредили два танка и три артиллерийских системы россиян.

Тяжелой остается ситуация на Лиманском и Торецком направлениях. Там российские захватчики всего 32 раза атаковали позиции Сил обороны.

Кроме того, враг активизировался на южных направлениях. Ситуация там становится все сложнее. В частности, войско страны-агрессора проводит все больше и больше штурмов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины оттеснили русскую армию от трассы Покровск-Константиновка. Ситуация в данном районе улучшилась благодаря ужесточению контратак со стороны украинских защитников.

Напомним, Силы обороны на Покровском направлении уже более двух месяцев успешно сдерживают наступательные действия врага. Несмотря на постоянные штурмы, русским оккупантам не удается добиться значительных продвижений. Противник активно привлекает бронированную технику, которую украинские бойцы эффективно обезвреживают.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба ВСУ 15 марта, нашим защитникам за минувшие сутки удалось снизить численность российской оккупационной армии на 1180 захватчиков. Также уничтожены десятки единиц техники и вооружений.

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