В ЮНЕСКО ответили на российские обстрелы достопримечательностей Одессы

В Международной организации ЮНЕСКО заявили о решительном осуждении атаки российских оккупантов на объект всемирного наследия Исторический центр Одессы. ЮНЕСКО в своем обращении призвала Россию прекратить нападения на культурные ценности, находящиеся под защитой международных нормативных документов.

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Об этом говорится на официальной странице организации. Это нападение произошло всего через две недели после удара, который повлек за собой разрушение исторического здания во Львове, и является вторым состоянием на сегодняшний день на территории, которая подпадает под защиту согласно Конвенции о всемирном наследии.

"ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших. Предварительная оценка в Одессе выявила повреждение нескольких музеев, находящихся на территории Всемирного наследия, в частности Одесского археологического музея, Одесского морского музея и Одесского литературного музея. Все они были отмечены ЮНЕСКО и местными властями Голубым щитом, отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года", – отметили в сообщении.

В ЮНЕСКО подчеркнули, что война, начатая Россией, представляет все большую угрозу украинской культуре. В настоящее время организация подтвердила разрушение 270 культурных объектов в Украине, которое произошло с 24 февраля 2022 года.

Напомним, что войска Российской Федерации утром 21 июня снова обстреляли Одесскую область. Под ударом находилась инфраструктура Белгород-Днестровского района.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля РФ атаковала юг Украины. В центре Одессы разрушено админздание и многие дома рядом, известно о гибели гражданского охранника в разрушенном здании.

В Николаеве враг ударил по жилому дому. Известно об одном погибшем и по меньшей мере 19 пострадавших, среди которых пятеро детей, младшему нет и года.

В минобороны РФ назвали ракетные обстрелы Одессы и Николаева "нанесением ударов возмездия", очевидно, за атаку на Крымский мост.

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