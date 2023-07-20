Зеленский отреагировал на атаку РФ на Одессу и Николаев: мы выстоим против ударов российского зла. Видео

Россия продолжает атаковать юг Украины, в ночь на 20 июля под вражескими ударами оказались Одесса и Николаев. Однако Украина непременно выстоит против атак российского зла.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства также выразил соболезнования раненым и семьям невинных жертв ночной атаки.

"Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким! Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее, чем наша воля сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить", – отметил президент.

Зеленский поблагодарил защитников Украины, а также спасателей, медиков и волонтеров, которые на грани возможностей продолжают спасать жизни украинцев и ликвидировать последствия очередной террористической атаки РФ.

"Я благодарю всех, кто защищает наши города, наших людей, наше небо! Спасибо всем нашим воинам, спасателям, врачам, местным властям, волонтерам... всем, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора! Спасибо работникам портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру! Строителям и ремонтным бригадам, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни!" – перечислил президент тех, кто делает все, чтобы Украина была и побеждала.

Он подчеркнул, что России не удастся террором сломать украинский народ.

"Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла", – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства опубликовал видео с кадрами из атакованных Россией городов украинского юга.

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