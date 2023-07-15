В Южной Корее из-за оползней и наводнений погибли 7 человек, есть пропавшие без вести: более 6000 человек эвакуировали. Фото и видео

В Южной Корее 7 человек погибли в результате оползней и наводнений, еще 3 человека считают пропавшими без вести. В результате этих природных бедствий по всей стране была проведена эвакуация нескольких тысяч граждан.

Видео дня

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что по состоянию на утро 15 июля более 6 тысяч жителей центрального округа Гоэсана были эвакуированы в связи с началом разлива дамбы.

Многие деревни в низменных районах близ плотины были затоплены, а дороги и мосты, соединявшие села, были перерезаны, из-за чего некоторые жители оказались в ловушке в своих домах.

По состоянию на утро плотина Гоэсан выливала более 2 700 тонн воды в секунду, что является максимальным объемом, который может выпускать.

В провинции Северный Чхунчхон поздно вечером пятницы сошел с рельсов поезд через оползень. По данным Министерства транспорта, пострадал инженер, к счастью, на борту поезда не было пассажиров.

Также предполагается, что ущерб возрастет, поскольку точное количество жертв, погибших в результате оползней в городах Ечхон и Мунхьон в провинции Северный Кенсан, пока не известно.

По сообщению агентства Reuters, Korea Railroad Corp приняло решение приостановить все медленные поезда и некоторые сверхскоростные поезда, в то время как движение других сверхскоростных поездов может быть задержано.

На встрече с государственными органами в субботу, премьер-министр Хан Дак Су призвал военных активно участвовать в спасательных работах, сотрудничая с чиновниками над мобилизацией оборудования и рабочей силы.

Ранее сообщалось, что после лесных пожаров Турция страдает из-за паводков. 10 и 11 августа в центральных частях региона выпали сильные осадки. В провинции Бартин, наиболее пострадавшей от дождя, умер один человек и пропала без вести пожилая женщина.