В Закарпатье разоблачили схему уклонения от мобилизации: среди подозреваемых чиновники, медики и эксправохранители. Фото

В Закарпатье разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации, в которой были задействованы чиновники, медики и эксправохранители. Шестерым ее участникам, среди которых начальница отдела ТЦК и СП, членкиня военно-врачебной комиссии, заведующий отделением больницы, двое бывших правоохранителей и гражданский, сообщены подозрения.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Фигурантам инкриминируют незаконную переправку лиц через границу и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что с августа 2023 г. участники схемы помогали военнообязанным избегать мобилизации, используя фальшивые медицинские выводы. Схема предусматривала придуманное установление диагнозов о психологических расстройствах, оформление лечения в стационаре и выдачу документов о непригодности к военной службе. Так называемые "белые" билеты позволяли мужчинам легально выезжать за границу во время военного положения.

Стоимость таких услуг составляла от 9 до 14 тысяч долларов. Стражи порядка задокументировали два факта передачи средств на общую сумму 18 тысяч долларов США.

Решается вопрос об избрании мер для подозреваемых, их отстранении от должностей, а также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводятся обыски и анализируется медицинская документация.

Напомним, что работники СБУ и Нацполиции задержали в Киеве двух дельцов, которые, по информации следствия, организовали схему уклонения от мобилизации. За 58 тысяч долларов США они обещали двум призывникам "трудоустройство" в типографии и командировку за границу.

Ранее сообщалось, что каждое двадцатое предприятие в Украине избавят от статуса критического. В результате государственного аудита у них выявили нарушения, из-за которых их сотрудники не будут иметь права на бронирование от мобилизации.

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