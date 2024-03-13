В законопроекте о мобилизации оставили одно ограничение для уклонистов: член комитета ВР объяснил причину

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил в законопроекте о мобилизации все ранее предложенные предложения по ограничениям для уклонистов. Однако ограничение касаемо управления транспортным средством депутаты оставили.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Федиенко. По его словам, многих военнообязанных физически нет в реестрах, но вышеуказанное предложение поможет их выявить.

"У нас многие военнообязанные отсутствуют в реестрах Центров комплектации, их физически и технически не видят. Законопроект позволит выявить тех граждан, которые не состоят на учете, при этом состоят в других реестрах", - пояснил депутат.

В целом, по утверждению Федиенко, Комитет уже более чем вдвое уменьшил количество поправок к законопроекту о мобилизации. "Ежедневно рассматривается около 300 поправок. Депутатам, которые подали свои правки и настаивают на них, была предоставлена возможность приходить на заседание Комитета и отстаивать их", - отметил народный избранник.

Федиенко добавил, что нарабатываемый сейчас законопроект о мобилизации прежде всего должен дать мотивацию, а также усовершенствовать работу ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кабмине хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы.