В Запорожье аграрий нашел на своем поле 500 кг фугасную авиационную бомбу: ее обезвредили. Видео

В Запорожской области аграрий обнаружил взрывоопасный предмет на своем поле. Сразу же после нахождения опасной находки мужчина обратился к спасателям.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Прибывшие на место происшествия специалисты ГСЧС идентифицировали боеприпас как несдетонированную пятсоткилограммовую фугасную авиационную бомбу (ФАБ-500).

Спасатели с помощью специальной техники изъяли и транспортировали взрывоопасный предмет в подготовленное место, где его уничтожили.

"Если вы увидели что-то подозрительное, пожалуйста, не подходите к находке, не трогайте руками! Сразу звоните по телефону "101" или "102"", – призвали в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что саперы-водолазы из реки Днепр достали остатки вражеского беспилотного летательного аппарата. Он был сбит силами украинской ПВО во время очередного российского удара по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области саперы изъяли современную минометную мину "НОНА". Боеприпас прямо на улице нашла местная жительница.

Напомним, что в Организации Объединенных наций подсчитали, что для полной очистки территории Украины от мин и других взрывоопасных предметов может потребоваться не менее ста лет. Это при разминировании украинской земли традиционными методами.

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