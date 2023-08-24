В Запорожье были слышны взрывы после поднятия вражеской авиации

В Запорожье вечером в четверг, 24 августа, прогремели взрывы. Местные жители слышали их в то время, как в городе была объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщили корреспонденты издания "Суспільне". Как отмечается, взрывы было слышно около 22:40.

Через 10 минут в населенном пункте снова прозвучал взрыв.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 22:00 сообщили, что в Запорожской области зафиксировали активность тактической авиации оккупационной армии России.

По данных местных каналов, город был под обстрелом из ЗРК С-300.

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