В Запорожье раздались взрывы: 'перемирие' Путина еще даже не закончилось

Вечером 7 января российские оккупанты начали массированно атаковать Запорожье с воздуха. Жители города слышат звуки взрывов кассетных бомб.

Видео дня

Об этом сообщило "Суспильне", ссылаясь на множественные сообщения запорожцев. В областном центре и регионе объявлена воздушная тревога, людей просят оставаться в укрытиях.

Цинизм обстрела заключается еще и в том, что диктатор РФ Владимир Путин анонсировал так называемое перемирие в честь Рождества Христова, которое считается великим христианским праздником в условно православной России. Однако, как всегда, обещания кремлевского старца оказались обыкновенным лицемерием.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никто не поверит в прекращение Россией огня на Рождество. Ведь нелюди, которые убивают детей, бомбят роддома, пытают пленных и совершают множество других военных преступлений под руководством своего кровавого диктатора Путина, не имеют никакого отношения к христианскому празднику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!