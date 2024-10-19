В Запорожье возник конфликт между местным жителем и представителями ТЦК: пришлось стрелять в атмосферу

В Коммунарском районе Запорожья возникла конфликтная ситуация между местным жителем и представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), совместно с Национальной полицией Украины проводили мероприятия оповещения. Во время инцидента военнослужащему пришлось выстрелить в воздух.

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Об этом сообщил Запорожский областной ТЦК и СП. Военнослужащие ТЦК обратились к мужчине с просьбой предоставить военно-учетный документ для проверки.

Однако местный житель не имел при себе ни одного документа и отказался добровольно посетить РТЦК для уточнения своих данных. Более того, он начал агрессивно высказываться, унижая военнослужащих, и призвал прохожих на помощь.

"Конечно, нашлись желая помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему", – отметили в ТЦК.

В ответ на угрозу военный, чтобы защитить себя, предупредил о намерении произвести выстрел и, соблюдая меры безопасности, произвел выстрел в воздух.

После инцидента начато служебное расследование, продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств конфликта.

Важно отметить, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года, проверка военно-учетных документов может осуществляться на улице, в общественных местах, а также по месту жительства или работы.

Для предотвращения подобных ситуаций граждане должны иметь при себе необходимые документы:

Для призывников: удостоверение о приписке к призывному участку.

удостоверение о приписке к призывному участку. Для военнообязанных: военный билет или временное удостоверение.

военный билет или временное удостоверение. Для резервистов: военный билет.

Как сообщал OBOZ.UA, военные и публичные украинцы бурно отреагировали на хейт по поводу рейдов ТЦК и патрульной полиции, в том числе на концертах известных групп. Они подчеркнули, что негативная реакция в сети, мягко говоря, неуместна: в стране война, и сегодня, прежде всего, нужно думать о тех, кто на фронте, а не остался в тылу.

В Черновицкой области задержали правоохранителя, который помогал уклончанам сбежать из Украины. С июля 2024 года он на собственном авто довозил мужчин призывного возраста в одну из сел, граничащую с Румынией, а дальше лично, пешком через лес, переводил через границу.