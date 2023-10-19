В Запорожье завершили разбор завалов в доме, по которому ударила РФ: погибли 5 человек. Фото

В Запорожье завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, который накануне потерпел разрушения при ударе россиян по городу ракетами С-300. В результате попадания ракеты оккупантов погибли 5 человек.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины. Как отмечается, во время вражеской атаки одна из ракет попала в жилую пятиэтажку и повлекла за собой разрушение квартир в одном из подъездов с 3 по 5 этаж.

Поисковая операция длилась примерно 20 часов. В результате удара пять человек погибли, еще пять получили ранения. Спасатели также обнаружили под завалами испуганного котика, которого удалось спасти и передать владельцу.

Работа спасателей усугублялась постоянными воздушными тревогами и угрозой обрушения строительных конструкций. Сейчас спасатели совместно с местной аварийно-спасательной службой продолжают разбирать аварийные конструкции.

Правоохранители задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ и собрали доказательства совершения военного преступления страной-оккупантом. Правовая квалификация этого события соответствует частям 1 и 2 статьи 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска страны-агрессора России ночью в среду, 18 октября, нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья. Один из них пришелся на многоэтажное здание в центре города, под завалами которого оказались жители.

Также в Национальной полиции показали, как проходила спасательная операция после ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям доставали людей из-под завалов, а бригады медиков спасали раненых.

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