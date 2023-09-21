В здании гостиницы могли находиться до 23 человек: новые детали ракетного удара РФ по Черкассам. Видео

В отеле в Черкассах, куда враг попал во время массированной ракетной атаки в ночь на 21 сентября, могли находиться до 23 человек. Есть пострадавшие, предварительно – минимум пять мирных жителей.

Об этом во время телемарафона сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец. По состоянию на 8:30 заявлялось, что под завалами могут находиться несколько людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В больнице женщина-администратор. Среди пострадавших один человек в тяжелом состоянии, он получил серьезные травмы позвоночника и головы. Другие пострадавшие, по мнению медиков, имеют легкие травмы.

Как сказал Табурец, взрыв был сильным, в соседних домах выбиты окна и повреждены балконы.

Известно, что в результате вражеской атаки по городу повреждено здание гостиницы, возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

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