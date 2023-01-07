В здании могло находиться 150 оккупантов, в том числе офицеры: всплыли детали ''бавовны'' в Пологах на Запорожье

Украинские артиллеристы нанесли удары по расположению российских оккупантов во временно оккупированных Пологах на Запорожье. Там дислоцировалось около 150 захватчиков, среди них – 10 офицеров ВС РФ.

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После "подарков" от украинской артиллерии оккупанты долго вывозили "200-х" и "300-х". Об этом сообщили в местном издании "Риа Мелитополь".

"Еще одна праздничная новость из Пологов от ВСУ! Боги войны удачно отработали очередную локацию, которую облюбовали р*шисты в Пологах. Разведчики подразделения ССО Бандерлоги 2 января засекли расположение оккупантов. В одно из местных зданий заехало около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров", – говорится в сообщении.

В ночь на 4 января по зданию были нанесены сокрушительные удары.

"Уже ночью 4 января артиллерия ВСУ отправила на тот свет р*шистов. Место прилетов предатели-полицаи окружили. К разрушенному зданию мчались скорые и труповозки. Высшее руководство от орков только хваталось за голову. Еще бы! Враг несет значительные потери в Пологах и соседнем Токмаке. Так что подарок рашикам к Рождеству удался! Ждем дальнейших хороших новостей! Спасибо разведчикам ССО и артиллерии ВСУ", - отметили журналисты.

Напомним, перед этим ВСУ устроили оккупантам "дискотеку" в Пологах 3 января. Там был поражен склад с боеприпасами и расположение оккупантов, детонация длилась более двух часов.

Захватчики понесли столь значительные потери в живой силе, что не смогли даже быстро собрать тела своих погибших.