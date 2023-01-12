'Вагнеровцы' перевозят тела ликвидированных наемников в Россию с помощью обычных дальнобойщиков: появились детали

Террористы частной военной компании "Вагнер" перевозят тела ликвидированных боевиков в Россию с помощью обычных дальнобойщиков. За доставку "груза 200" в Подмосковье им платят 60 тыс. руб.

Видео дня

Об этом пишет издание "Осторожно, новости". Заказ размещает ростовская компания "Дисавтотранс", выступающая посредником.

В компании утверждают, что такие заказы появляются почти каждый день. Принимать "особый груз" нужно со склада, разгружать также на склад. Оплата за работу дается вперед.

Сам груз едет без сопровождения, но на постах якобы проблем нет, поскольку дают сопроводительные документы по моргу.

Издание приводит детали одного из размещенных заказов на перевозку "груза 200", которую нужно доставить в Московскую область. Среди требований к автомобилю отмечено наличие холодильной камеры.

Отмечается, что подобные заказы "разбирают достаточно быстро".

Стоит отметить, что защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 430 российских оккупантов. В целом с начала вторжения в Украину и сегодня российские войска больше всего избавились от личного состава – 113 390 военнослужащих стали "грузом 200".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин "кидает" завербованных зеков на деньги. В то же время "вагнеровцы"-дезертиры публично казнят так называемые отряды ликвидаторов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!