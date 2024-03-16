'Вариации могут быть разными': Куришко оценила вероятность освобождения Крыма военным путем. Видео

После 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, стало ясно, что способы освобождения Крыма от российских оккупантов могут быть разными. Ранее, до 24 февраля того года, декларировался дипломатический путь деоккупации, однако сейчас есть понимание, что возможны и другие варианты.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказала заместитель постоянной представительницы президента Украины в Автономной Республике Крым Ольга Куришко. Она отметила, что крымчане однозначно ждут возвращения Крыма под контроль Украины.

"Мы фиксируем большой подъем сопротивления, который происходит в Крыму. Мы зафиксировали уже около 700 привлечений к административной ответственности за "дискредитацию российской армии" или другие схожие действия, которые нарушениями считает оккупационная администрация. На полуострове действует разветвленная система в сети, которая рассказывает о сопротивлении крымчан", – говорит Курышко.

Она также рассказала, как изменился украинский полуостров за 10 лет российской оккупации. Крым был включен россиянами во все сферы жизни РФ, из-за чего он теперь полностью зависит от России в экономическом плане. Строительство всех объектов инфраструктуры финансируется из российского бюджета.

"Этот вопрос также постоянных преследований, которые происходят на территории Крыма, политические задержания. Это уже стало нормой, к сожалению, для выживания 10 лет в условиях оккупации. Конечно, есть и другие системы, которые были навязаны и внедрены, в медицине, образовании. Есть очень много вызовов, которые ставит перед нами столь продолжительная оккупация", – отметила Курышко.

По ее словам, Украина уже сейчас работает над тем, как справиться с последствиями оккупации Крыма Россией и вернуть его в общественно-политическое пространство нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины будут приятно удивлены масштабами встречи населением в Крыму, когда войдут на полуостров. Среди крымчан уже сформированы группы общей численностью около тысячи человек, готовых содействовать украинским защитникам, сказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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