'ВСУ будут приятно удивлены': Джемилев заверил, что крымчане активно готовятся к деоккупации полуострова. Видео

Силы обороны Украины будут приятно удивлены масштабами встречи населением в Крыму, когда войдут на полуостров. Среди крымчан уже сформированы группы общей численностью около тысячи человек, готовые содействовать украинским защитникам.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, Герой Украины Мустафа Джемилев в интервью телеканалу FREEДОМ, опубликованном 10 марта. "Думаю, когда украинские войска войдут в Крым, они будут приятно удивлены. Масштабами встречи. У нас там занимаются специальные люди формированием людей, которые будут оказывать содействие. Около тысячи человек уже есть", – сказал он.

При этом он подтвердил, что в Крыму есть когорта людей, которые верят заявлениям "зомбоящика" о том, что Крым – это якобы "навсегда Россия", но их мало.

"Вот эти лозунги "хоть камни с неба, зато мы в России", уже исчезли. ...Очень многие, более-менее адекватные, понимают, что придется покидать Крым", – сказал Джемилев и добавил, что в 2014 году в пророссийских акциях в Крыму участвовали "гастролеры" из РФ.

Лидер крымских татар также утвердительно ответил на вопрос, станет ли Крым "костью в горле Путина".

"Ценой Крыма должен стать распад России, и мы на это очень надеемся, верим", – сказал Мустафа Джемилев.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Кирилл Буданов в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма" рассказал, что боевые миссии Украины в Черном море и Крыму являются подготовкой к серьезной операции на полуострове. По словам Буданова, сейчас Силы обороны проверяют данные о путях подхода и отхода из Крыма.

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