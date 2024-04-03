'Варвары, живите в своей стране': жительница Селидово эмоционально обратилась к оккупантам после российского обстрела. Видео

В ночь на 3 апреля российские войска снова атаковали Донетчину: вечером сбросили авиабомбы на Николаевку, а ночью били из РСЗО по Селидово.

В обоих городах повреждены частные и многоквартирные дома, админздания, уничтожены автомобили людей. В Нацполиции показали видео с мест вражеских ударов, на которое попало эмоциональное обращение жительницы Селидово к захватчикам.

Так, около 21:40 2 апреля Россия сбросила на Николаевку четыре авиабомбы УМПБ-Д30СМ. В результате атаки повреждения и разрушения получили многоквартирные и частные дома, гостиница, админздание, транспортная остановка, автомобили.

Ранили захватчики и троих гражданских: 47-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 43 и 57 лет. Все трое госпитализированы.

Тем временем по Селидово оккупанты среди ночи ударили пятью ракетами С-300. Там обошлось без жертв и раненых, однако горя людям захватчики наделали: по данным полиции, повреждено по меньшей мере 20 жилых домов (в частности, 12 многоквартирных), семь административных зданий и пять гаражей.

На опубликованном полицейским видео одна из жительниц Селидово поделилась эмоциями от пережитой ночи.

"Это кошмар... Особенно первые ракеты. Был страшный звук!.. А их же пять было. Сначала две, потом после небольшого перерыва – снова две. И еще уже, наверное, люди некоторые и на работу вышли – пятая пошла... Это страшно, очень страшно было... Ну, варвары, варвары! Что вам нужно? Живите в своей стране! Мы к вам не пришли! Как кто живет, беднее, богаче, но люди жили!.. Просто варвары! Уничтожают все. "Освобождают" они. От чего?!" – эмоционально заявила женщина.

В Нацполиции отметили, что собранные материалы будут направлены в Службу безопасности Украины. Открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, 3 апреля стало известно, что оккупанты нанесли удар по Сумщине. В результате атаки есть одна жертва. Также не обошлось без раненых: в больницу попали двое местных жителей, в том числе ребенок

Также сообщалось, что в ночь на 3 апреля силы ПВО сбили все 4 дрона, которыми РФ атаковала Украину.