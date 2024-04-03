Силы ПВО ночью сбили все 4 дрона, которыми РФ атаковала Украину

В ночь на 3 апреля российские террористические войска запустили против Украины 4 ударных дрона. Защитники неба приземлили все воздушные цели.

О результативной работе украинской ПВО сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские БПЛА запускали из Приморско-Ахтарского района в России.

"Шахеды" уничтожили подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях.

Кроме того, враг ударил тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области.

Напомним, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили девять из десяти российских дронов типа Shahed, которые враг запускал с территории временно оккупированного Крыма. В Кировоградской области оккупанты поразили энергообъект. Там загорелся пожар, обошлось без пострадавших.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что маршруты своих дронов враг планирует так, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО, что может быть предвестником последующих атак, когда оккупанты соберут информацию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 апреля Россия ударила по Сумам управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела пострадала пригородная гражданская инфраструктура.

– Также 2 апреля оккупанты обстреляли село Токаревка в Херсонской области. В результате очередного преступления РФ погиб гражданский мужчина.

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