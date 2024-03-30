Дроны пытались 'разоблачать' системы ПВО: Гуменюк указала на особенности новой атаки РФ на Украину и объяснила, что это значит

Атака "Шахедов" в ночь на 30 марта, очевидно, снова была направлена не энергетическую инфраструктуру. Под ударом, в частности, оказались южные и юго-восточные регионы Одесской области. Маршруты своих дронов враг планирует так, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО, что может быть предвестником последующих атак, когда оккупанты соберут информацию.

Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, два БПЛА заходили из акватории Черного моря и были точно уничтожены, четыре уничтожили силы ПВО на Днепропетровщине, еще один на Херсонщине.

"Вместе с силами ПВО в нашей операционной зоне мы около трех часов отбивали атаку беспилотников, которая была направлена, очевидно, снова на энергетическую инфраструктуру", – рассказала спикер.

В Одесской области попаданий удалось избежать, однако на Днепропетровщине обломки дрона упали на территорию элеватора, где вспыхнул пожар: его оперативно ликвидировали, люди не пострадали, критические разрушения не допущены.

Гуменюк добавила, что сам факт того, что войска РФ пытались снова направлять маршруты "Шахедов" так, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО, может косвенно свидетельствовать о том, что даже такая относительно не очень мощная атака может быть предвестником последующих, когда враг соберет определенную информацию.

"Мы уже акцентировали внимание, что после уничтожения А-50 у врага есть проблемы с получением информации, в результате чего они активизируют деятельность беспилотных разведчиков. Опасность из Черного моря сохраняется до тех пор, пока враг держит ракетоносители, и мы знаем, что они оснащены ракетами" типа "Калибр". Общий залп тех носителей, которые они хоронят в бухтах сейчас, рассчитывается как 50", – сообщила спикер.

Кроме того, по совам Натальи Гуменюк, перед предыдущей массированной атакой враг вывел на боевое дежурство подводный ракетоноситель, пробывший в Черном море на протяжении всей атаки, и фактически на утро после того, как это было завершено, был завелен в пункт базирования вновь. И использования "Калибров" не было зафиксировано.

"Вполне вероятно, что такой же маневр они проводили и перед этой массированной атакой, и тогда они снова выводили подводные ракетоносители, возможно, для отвлечения систем ПВО", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 30 марта оккупанты атаковали Украину 12 "Шахедами" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400. Мобильные группы сил ПВО сбили девять БПЛА в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

– На Полтавщине под удар попал инфраструктурный объект. Всего в регионе было зафиксировано несколько прилетов "Шахедов".

– Ранним утром 29 марта армия РФ массировано атаковала Украину "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Целью оказались энергообъекты и гражданская инфраструктура. Польша поднимала свои истребители.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что целями этой атаки стали Каневская и Днестровская ГЭС, причем под угрозой экологической катастрофы – не только Украина, но и Молдова.

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